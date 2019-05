PASCAL, Georgette



C'est avec peine que nous vous apprenons le décès de Mme Georgette Pascal, à la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent, le 28 avril 2019, à l'âge de 92 ans et 8 mois. Elle était l'épouse de feu M. Gilles Hawey, fille de feu M. Albert Pascal et de Mme Cédonia Métayer.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au, de 14h à 16h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Mireille Hawey (Richard Bélanger) et Hélène Hawey; son petit-fils Maxime Laflamme; son filleul Richard Arial; ses belles soeurs: Thérèse Hawey (feu Jean-Paul Parent), Annette Jobin (feu Jean-Claude Hawey), ainsi que ses neveux, nièces,cousins et cousines des familles Pascal / Hawey. Elle a rejoint ses frères et soeurs qui l'ont précédée : Albert, Florence, Joseph, Charles-Aimé, Roland, Hector, Simone et Marcel. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent pour leur dévouement exceptionnel et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec: 1 800 720-1307 Site web: info@parkinsonquebec.ca ou à la Fondation Les Jardins du Haut St-Laurent - Québec: 418-780-8179, Site web : www.jardins-hsl.com. Des formulaires seront disponibles sur place.