Mort de la petite Rosalie: manque de communication entre la DPJ et la maison d'hébergement

Le manque de communication entre la DPJ et une maison d’hébergement a compromis la transmission d’informations essentielles à la protection de la petite Rosalie, tuée par arme blanche et trouvée dans un bac à ordures résidentiel il y a un an à Québec, selon un rapport dévoilé partiellement mercredi.

La petite Rosalie

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a terminé son enquête dans ce dossier et a diffusé une partie de ses recommandations, espérant qu’elles puissent «contribuer à la protection future d’autres enfants».

Sans identifier la jeune victime, décédée à l’âge de deux ans, l’organisme indépendant conclut «qu’une incompréhension du rôle, du mandat et des attentes, entre la DPJ et la maison d’hébergement, a occasionné des problèmes de collaboration et de transmission d’informations essentielles à la protection de cette enfant».

Rappelons que la mère de Rosalie, Audrey Gagnon, présentement dans l’attente de son procès pour meurtre non prémédité et outrage au cadavre de sa fille, avait été expulsée de la Maison Marie-Rollet six jours avant les tragiques événements du 18 avril 2018.

La DPJ «prend acte»

À l’époque, la Maison Marie-Rollet, qui vient en aide aux femmes en difficulté et aux enfants dont elles ont la garde, disait avoir agi en raison de motifs «très importants», sans donner davantage de détails, tout en assurant que «la situation a rapidement été rapportée aux autorités appropriées.»

Ses responsables n’ont pas retourné les demandes d’entrevue du Journal, mercredi.

Pour des raisons de confidentialité énoncées dans la loi, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Capitale-Nationale refuse toujours de dire si elle a reçu un signalement dans cette affaire et si elle est intervenue après l’éviction de la mère.

«On est d’accord avec les recommandations» et «on n’a pas attendu le rapport de la commission pour se mettre en action», a commenté sa directrice, Dominique Jobin.

La DPJ refuse de prendre une part de blâme: «ce n’est pas ce qui est communiqué dans le rapport. On parle d’une incompréhension du rôle et des attentes entre la DPJ et la maison d’hébergement, on ne parle pas de responsabilité», observe Mme Jobin.

Approches différentes

Une table de concertation réunit déjà divers intervenants à la recherche de «points de jonction» entre deux approches qui peuvent parfois entrer en conflit .

«Les maisons d’hébergement vont parfois nous dire : si les femmes savent déjà que les maisons d’hébergement travaillent très serré avec la DPJ, est-ce qu’elles vont se présenter chez nous pour recevoir de l’aide? On est dans ces enjeux-là», décrit Dominique Jobin.

De son côté, la CDPDJ souhaite aussi que l’on tire des leçons du décès de Rosalie Gagnon et propose donc que le ministère de la Santé mette en place des mécanismes de concertation semblables dans toutes les régions du Québec.

Rappel des faits