BOUCHARD, Eric



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 avril 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé Eric Bouchard, époux de Line Tremblay, fils de madame Ginette Richard et de monsieur Raymond Bouchard. Vétéran des Forces armées canadiennes régulières pendant 28 ans et 9 ans comme courtier immobilier Via Capitale Select. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Line et ses parents monsieur Raymond Bouchard et madame Ginette Richard; ses enfants: Michaël (Colette Lavallée) et Stéphany (Gabriel Simard); ses petits-enfants: Ciara Lavallée-Bouchard et Lucas Simard; les enfants de son épouse: Serge Déziel et Jessie Tremblay-Déziel (François Fullum); sa sœur: Chantal (Alain Marchand), ses enfants: Marie-Ève (Étienne Provost) et Yoan (Andréanne Gailloux); son frère Martin (Geneviève Harvey); les enfants de Geneviève: Alyson et Kristopher Dallaire; sa belle-mère: Reina Thibault (feu Lucien Tremblay); sa belle-sœur: Brigitte Tremblay (Benoit Lapointe); sa tante Gervaise Richard (Magella Barbeau), la famille Bouchard ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs du CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus au module B pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ, 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.