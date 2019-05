GENEST, Lucille



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 6 mai 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Lucille Genest, épouse de feu monsieur Marcel Masson, fille de feu madame Rose Anna Renaud et de feu monsieur Rosaire Genest. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: François Masson, (Dominique Lamontagne), Danielle Masson (Louis Bergeron), feu Christian; ses petits-enfants: Benjamin Godbout (Zoé Leclerc), Lawrence Godbout, Étienne Masson (Rachel Tremblay), Anne- Christine Bergeron (Jean-Denis Richard); ses frères et sœurs: Bruno Genest (Marguerite Fortier), Thérèse Genest (Raymond Brousseau), André Genest (feu Paula Vachon), Denise Genest, feu Wellie Genest (feu Jeanne-D'Arc Langlais), feu Rosario Genest (feu Jacqueline Lapointe et Pierrette Turgeon), feu Robert Genest (feu Jacqueline Pelletier), feu Jean-Marc Genest (feu Lucienne Marchand), feu Maurice Genest, feu Roger Genest (Lisette Forgues); ses beaux- frères et belles-sœurs: Mariette Masson (Alphonse Vaillancourt), Henri Masson, feu Yvette Masson, feu Jean-Marc Masson (Denise Nadeau). Elle était la marraine de Benoît Masson et de Manon Genest. La famille tient à remercier la Dre Lemay et tout le personnel de Côté- Jardins (merci pour votre compassion). Merci également à tout le personnel du Manoir de la Rivière, au Dre Luce Boucher et au Dre Nathalie Émond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.