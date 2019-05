GIGUÈRE, Yolande



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 mai 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Yolande Giguère, fille de feu madame Albertine Lapointe et de feu monsieur Maurice Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, dans l'intimité à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Élaine Labrie), Claude (Line Lavoie) et Pierre; ses petits-enfants: Xavier et Pierre-Olivier; son arrière-petite-fille Alexia; Elle était la sœur de: Denise (feu Jacques Dion), Monique (Jacques Marceau), Lise ((feu Gilles Bouffard), Claude Lambert), Ginette (Maurice Roy), Michel (Nicole Boissinot), feu André (Yolande Gagnon), feu René, feu Raymond et feu Jean. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.