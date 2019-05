GAGNON, Roger



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières le 7 mai 2019, est décédé à l'âge de 57 ans et 11 mois monsieur Roger Gagnon, demeurant à Portneuf, autrefois de Les Hauteurs, fils de feu monsieur Omer Gagnon et de madame Marie-Paule Pineau. La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 30, auet l'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Les Hauteurs. Il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Eve Gauthier (Anthony Lizotte) et Laury-Lee Gagnon (Steeven Morin), ses petits- enfants: Félix Gauthier-Lizotte, Kloé Gauthier-Lizotte et Alexie-Jade Gagnon, sa mère madame Marie-Paule Pineau, ses soeurs Guyane et Diane, ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC par l'entremise de leur site Internet : www.coeuretavc.ca.La direction des funérailles a été confiée à la