LÉVESQUE, Marcel

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2019, à l'âge de 73 ans est décédé monsieur Marcel Lévesque époux de madame Sylvie Giroux. Originaire de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, il était le fils de feu dame Gisèle Chamberland et de feu monsieur Montcalm Lévesque. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sylvie, ses filles: Sabrina Lévesque (François Paquet), Marie-Pier Lévesque (François Tailleur), et d'une première union Isabelle Lévesque; ses petits-enfants qu'il aimait tant: Florence Paquet, Elliott et Raphael Tailleur. Il était le frère et le beau-frère de: Denis, Marlène (Michel Lord), Ginette (Jean-Eudes Beaulieu), Francine (Normand Bourgault), feu Lyne, Guylain, feu Louise (Raynald Lizotte) et Daniel Lévesque (Caroline Tardif); de la famille Giroux: feu Lorraine (feu Paul-André Laflamme), feu Bertrand (feu Bibiane Lehouillier), Claudette (Jacques Boisvert) et Claude (Lise Whitton). Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire