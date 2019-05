POULIOT, Lucille



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 4 mai 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lucille Pouliot conjointe de monsieur Alain Marceau, fille de feu Gérard Pouliot et de feu Marie de Lourdes Roy. Elle demeurait à Saint-Nazaire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laElle est allée rejoindre son fils Jimmy Roy et elle laisse dans le deuil son conjoint, son fils Jeff Roy (Monic Harbour), ses petits-fils: Simon et Thomas. Elle était la sœur de: feu Suzanne (André Gauvin), Ernest (Danielle Roy), feu Gaston (Denise Chabot), Gaétan (Marie Côté) et Raymond (Marie Colla). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Marceau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à madame Pouliot. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la