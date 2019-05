VACHON, Fidèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 13 mai 2019, est décédé à l'âge de 94 ans et 4 mois, monsieur Fidèle Vachon, époux de feu madame Carmelle Plante. Il était le fils de feu Jean Vachon et de feu Alice Fortier. Il demeurait à Saint-Léon-de-Standon. Monsieur Fidèle Vachon sera exposé à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h et samedi de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil sa fille Francine (Daniel Bissonnette); sa petite-fille Bianca (Vincent Bisson et sa fille Laurie-Lee) ainsi que son arrière-petit-fils Élioth. Il laisse dans le deuil ses frères: Rosaire (Marielle Gagnon) et Maurice (feu Pauline Gagnon); son beau-frère Ludovic Plante (Liette Robert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Oasis de Saint-Damien-de-Buckland et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Katery-Tekakwitha (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 494, rue Principale, Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0. Formulaires disponibles au salon.