ROY, Hélène



Au CHSLD de l'Hôpital Général de Québec, le 5 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Hélène Roy, fille de feu madame Rachel Nadeau et feu monsieur David Roy. Elle demeurait à Québec autrefois de St-Michel-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Michel-de-Bellechasse, 105 rue Principale St-Michel-de-Bellechasse, vendredi le 17 mai 2019 de 18 h à 18 h 55,et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils: Martin Durand, ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Edmond Robert), feu Jeanne (feu Félix Devlin), feu Paul-Henri (feu Alice Henry), feu Bertrand, feu Geneviève (feu Gérald Robert), feu Jacques, feu Agnès (feu Georges Therrien), Mathilde, sœur Blanche d'Afrique, feu Elisabeth (feu Michael Doyle), Bruno (Ginette Lagueux), Marthe (Gilles Dubé), Denise (feu Robert Lovejoy) et plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait beaucoup et de nombreux ami(e)s. Elle a travaillé plusieurs années à la Société d'assurance automobile du Québec. Son implication bénévole s'est réalisée à l'église Notre-Dame des victoires de Québec et à la basilique de Québec pour le 350e anniversaire de la ville. Remerciement chaleureux et sincères au personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Lou Gehrig). Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Michel-de-Bellechasse. La direction des funérailles a été confiée à la