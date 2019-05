DÉRY, Odilon



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Odilon Déry, demeurant à Tourville, comté de L'Islet. Originaire de Mistassini au Lac-Saint-Jean, il était le fils de feu dame Rose-Anna Imbeault et de feu monsieur Osias Déry. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Guillaume (Milène Gingras), Elyse (François Fournier) et leur mère Gisèle Desrosiers; ses petits-enfants: Joseph et Salomé Déry, Charlotte et Eleonore Lachance et leur père Denis-Mathieu Lachance. Sont aussi affectés pas son départ, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déry, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s en particulier Claudel Lord. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi le 18 mai à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire