MORIN, Colette



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, madame Colette Morin (Ti-Namour) nous a quittés le 13 avril 2019 à l'âge de 63 ans. Elle laisse dans le deuil son conjoint Yves Martineau (Ti-Monsieur). De sa famille, sa soeur Nicole (Raynald Gosselin) et leurs enfants Frédéric (Véronique Dallaire), Michel (Roxanne Denis-Savard), les petits-enfants Alixe, Laurent et Rayan que Grande-Tante Colette adorait, ainsi que son neveu et filleul Tomy (Annick Desgagnés) et son neveu Vincent. De la famille de son conjoint, ses filles Lorraine (Yves Bordeleau), Sophie et sa petite-fille Taïna qu'elle a tant aimée. Son beau-frère Stéphane (Annie Presseau) et leurs enfants Claudelle, Justin, Aude-Emmanuelle, Maxence et Éloïc. Colette est allée rejoindre ses parents Simone Fiset et Ernest Morin. Colette dit adieu à de nombreux amis qui ont partagé les derniers moments de sa vie et qui sont bouleversés. Colette a donné beaucoup d'amour tout au long de sa vie, mais pendant sa maladie, les gens lui ont donné du temps de qualité. Soyez assurés de notre gratitude et merci de votre générosité. La famille remercie le personnel si dévoué du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui travaille avec énormément de compassion. La famille aimerait que la mémoire de Colette soit honorée par des dons à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don. Colette a demandé une rencontre amicale qui aura lieu auà compter de 13h.