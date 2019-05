RENAUD, Jacques



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, à Québec le 24 avril 2019 à l'âge de 79 ans est décédé monsieur Jacques Renaud. Né à Toronto le 6 août 1939, il était le fils des regrettés Jules Renaud et Gabrielle Langlois. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Janine, Pierre (Lise Gingras), Robert (Claire d'Anjou) et Marielle (Robert Cooper); ses neveux et nièces: Gabriel, Geneviève, Christian, François, Cécilia et Robert Cooper; ses petits-neveux et petites-nièces: Amy, Benjamin et Jade Bélanger. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h 30 auTél.: 418-688-0566).L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et leur sympathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer au lien suivant: https:// www.societederecherchesurle cancer.ca/fr/s-impliquer/ donner, Tél. : 1-866-343-2262.