LEBEL, Jeannine Savard



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 11 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée, suite à une longue maladie, dame Jeannine Savard, épouse de feu monsieur Guy Lebel, fille de feu Oscar Savard et de feu Irène Desrochers. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Charlesbourg.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Simon Maranda), Luc (Jacynthe Berthelot) et Louise (Denis Boulanger); 9 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Michelle (feu Rosaire Munger et Madeleine (feu Cyrille Savard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.