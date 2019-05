ALAIN, Cécile Talbot



Au CHSLD Alphonse-Bonenfant, St- Pierre I.O., le 8 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Cécile Talbot, épouse de feu monsieur Joseph Alain. Née à Québec, le 4 novembre 1927, elle était la fille de feu dame Alexandrine Ratté et de feu monsieur Edmond Talbot. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Alain laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Pierre Gagnon), Gilles (Danielle Deblois); son petit-fils Francis; ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jeanne D'Arc (feu Maurice Fradette), Thérèse (feu Richard Fradette), Claudette (Léo Côté), Huguette Demers (feu Maurice), Florence Bédard (feu Robert), François Alain (feu Fabienne Bureau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Cécile était également la sœur de feu Fernande (feu Benoit Couture) et feu Lucien (feu Rollande Giroux). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, Site : www.lesdiabetiquesdequebec.com, Tél. : 418-656-6241.