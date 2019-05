THIBOUTOT, Pantaléon



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 22 avril 2019, est décédé à l'âge de 96 ans et 3 mois, monsieur Pantaléon Thiboutot, époux de dame Carmelle Lévesque. Il était le fils de feu Joseph Thiboutot et de feu Marie-Anna Grondin. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 10 h à 14 h 50,et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Mme Carmelle Lévesque. Il était le frère et le beau-frère de: feu Pierre (Albertine Thiboutot), feu Aline (feu Joseph Thiboutot), Denise (feu Fernand Ruel), Raymonde (feu Jean-Luc Auger), Réal (Nicole Cazes), feu Maurice (feu Lucie Simard), Paul (Noëlla Pelletier), feu Roger (feu Denise Pelletier), Lucille (René Catellier) et de la famille Lévesque il était également le beau-frère de: feu Marie-Marthe (feu Jean-Marc Beaulieu), Luc-Antoine (Gaétane Roussel), Raymond (Marie-France Dubé), feu André (Liliane Courcy), Monique (feu Jean Hudon), feu Colette (Aurèle Anctil), Gertrude (Roger Hudon), feu Nicole (Richard Ouellet). Sont aussi affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière et celui du Centre D'Anjou de St-Pacôme pour leur attention, leur dévouement et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'A.V.C. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire: