FISET, Lucien



Au CHUL, le 27 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Lucien Fiset, époux de feu Pearl Rioux, fils de Joseph Fiset et Blanche Alain. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12 h à 15 h.Il est parti rejoindre notre frère René (feu Manon Fortier et il laisse dans le deuil ses enfants: Benoit, Micheline, Réjeanne (Claude Boisclair), Richard et Denis; sa belle-sœur Janine Rioux; ses petits- enfants qu'il adorait: Marie-Anne, Dominic, David, Isabelle, Martin, Marie-Eve, Dominic (Micheline), Laurence et Rose; ses arrière-petits-enfants qu'il adorait tout autant, ses neveux, nièces ainsi que des très proches, dont Mélanie Beaumont, Martin Sirois, Pierre Dufresne, Jean Maheux et Michel Bernier.