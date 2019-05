ROY, Gaston



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 14 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaston Roy, époux de madame Rose-Hélène Gagnon. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise Roy (Sylvain Blouin, leurs enfants Adam, Samuel et Zachary) et Laurent Roy (Lyna Quirion, leurs enfants Alexandre et Sarah-Maud). Il laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour leurs soins attentionnés. La famille vous accueillera à la résidencele samedi 18 mai à compter de 9h.