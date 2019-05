DEMERS, Laura Fortier



Au Centre d'hébergement Du Fargy, le 1er mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Laura Fortier, fille de feu dame Imelda Brisson et de feu monsieur Joseph Fortier. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Demers. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale dimanche 19 mai 2019 de 19 h à 21h30, le lundi 20 mai 2019 de 12 h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants ainsi que ses belles-filles: Jean (Denise Frigon), Denis, Marie, Louise, André (Sylvaine Langlois), Jacques (Sylvie Côté) et Pierre; ses petits-enfants: Vincent, Julien (Patrick Gilbert), Jean-Philippe et Catherine (Frédérick Lamontagne), Andree-Ann Wagner (Éric De Niverville) et Jennifer Wagner (Nicolas Ouellet), Antoine Bernatchez et feu Valérie Cousineau; ses arrières petits-enfants: Raphaëlle, Félix, Logan, Coralie, Kayla et Jaden; ses frères et sœurs: feu Félixine Fortier (feu Dollard Bilodeau), feu Alida Fortier (feu Valérien Bélanger), feu Paul-Émile Fortier (Juliette Aubé), feu Rosaire Fortier (Rita Bilodeau), feu Lumina Fortier (feu Laurent Bissonnette), Henri Fortier (Paule Thérrien), Camille Fortier (Suzanne Lemieux) et feu Ernest Fortier (Gaétane Brochu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Du Fargy pour leurs bons soins prodigués ainsi qu'à l'extraordinaire équipe de bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St- Augustin (Centre d'hébergement Du Fargy), 2135, Terrasse-Cadieux, Québec (Québec) G1C 1Z2, tél. : 418-667-3910 poste 5978.