HIGGINS, Michel



À son domicile, le 8 mai 2019, à l'âge de 76 ans est décédé M. Michel Higgins. Il était le fils de feu M. Gérard Higgins et de feu Dame Paula Plante. Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Éric Bellavance) et Vincent (Marie-Eve Fraser); ses petits-enfants: Julien, Mathieu, Sandrine, Camille et Léa-Maude; sa sœur Diane (Pierre Matte) et ses deux frères Gérald et Laurent; la mère de ses enfants Mme Hélène Berthiaume ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autre parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule samedi 18 mai 2019 de 13h à 14h30 en public et de 14h30 à 15h en privé. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (L'Enfant-Jésus), 1825 Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, Canada.