DEMERS, Céline Durand



Aux soins palliatifs du CHSLD Chauveau, le 9 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Céline Durand, épouse de Marcel Demers. Elle était la fille de feu Lauretta Savard et de feu Oscar Durand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi soir 17 mai aude 19h à 21h30. La famille recevra également les condoléances à l'église St- Ambroise,à compter de 12h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Hélène (Richard Simard), Mireille (Marc Perron), Josée (Yves Laflamme), François (Louise Boily) et Patrick; ses 13 petits- enfants: Gabriel (Éric Feugé), Catherine (Jeffrey Talbot), Alexandre (Émilie Ouellet-Poirier), Charles, Audrey Ann (Mathieu Landry), Geneviève (Frédéric Ferro), Maxime, Céderrick, Marie-Christine (Samuel Lefebvre), Mariane (Marc-André Gingras), Jérémy, Florence et Jakob; ses 4 arrière-petits-enfants: Juliane, Zackary et Amélya Talbot ainsi que Marilou Perron, ses frères et sœurs: Claude (Pierrette Boutet), feu Fernande (Jacques Pépin), feu Louise, Guy (Diane Boutet), Diane (Gilles Pleau), Lucie (Michel Durand), feu Denis (Huguette Dupuis); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Demers: Claude (Margareth Rose Stone), Murielle (feu Benoît Gagnon), feu Micheline, Nicole (Gaston Renaud), feu Louis, Laval (Léonie Lebel) et Louise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel des deux CHSLD qui ont pris soin de Céline, Notre-Dame-De-Lourdes et Chauveau pour les bons soins prodigués avec délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent de Paul St-Ambroise, 262, rue Racine, Québec, Québec, G2B 1E6, tel.: 418 842-1176, ou à la Fondation Partage-Chrétien, 262, rue Racine, porte 5, Québec, G2B 1E6, tel.: 418 847-2433, partagechretienfondation@yahoo.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.