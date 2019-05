LÉTOURNEAU, Anne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 mai 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Anne Létourneau, fille de Hélène Matte et de feu Claude Létourneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Catherine, Jonathan et Jean-François Grenier-Létourneau; ses frères: Denis et Pierre; son filleul Christophe; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués ainsi qu'aux personnes qui lui ont rendues visite à l'hôpital.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.