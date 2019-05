ROUSSIN, Gabriel



Au CHSLD Sainte-Hénédine, le 10 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gabriel Roussin, époux de dame Fernande L'Heureux. Il demeurait à Saint- Bernard.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 17 mai de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Louis Rhéaume) et Ghislain; ses petits-enfants: Sabrina (Sébastien Boutin), Nicolas, Isabelle (Réjean Berthiaume), David (Anne-Marie Giguère), Amélie (Guillaume Goulet-Marceau), Samuel (Alyssa Dionne); ses arrière-petits-enfants: Hayden Boutin, Antoine, William et Flavie Berthiaume, Florence Roussin. Il était le frère de feu Yvonne (feu Joseph Camden), feu Marguerite (feu Ovila Lefebvre), feu Alexandrine (feu Henri Martin), feu Rollande (feu Edgar Brouard), feu Rosaire, feu Rock (feu Madeleine L'Heureux), feu Henri (feu Simone Lessard) et André (feu Lucille L'Heureux). Il était le beau-frère de feu Adrien (feu Marie-Rose Laplante), feu Irenée (feu Rita Lachance, feu Marie-Ange Fortin, feu Claire Larochelle), feu Henri (Jeannette Breton), feu Alfreda (feu Léo Bisson), feu Émilien (Anita Berthiaume), feu Sr. Rose-Hélène, feu Georges (Henriette Blais), Thérèse (feu Marcel Lessard), feu Marie-Jeanne (feu Henri Breton), feu Marguerite (feu Réal Bilodeau), feu Madeleine (feu Rock Roussin), feu Lucille (André Roussin), feu Rita (feu André Breton). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : www.cancer.ca ou à la Fabrique Saint-Bernard.