MARTINEAU, Benoit



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Benoit Martineau, époux de madame Thérèse Racine. Il était le fils de feu monsieur Joseph Martineau et de feu dame Blandine Campagna. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter 12h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants: Michel, Suzanne (Réginald Blais), Bertrand (Chantale Paquin), Gaston, Ginette (Martin Plourde); ses petits-enfants: Dominique, Marc-André et Stéphane Blais, Steve, Frédéric et Alexandre Martineau, Vanessa et Yannick Martineau, Francis et Marika Plourde; ses arrière-petits-enfants: Adrien, Félix, Aude, Lydia et Jérémy; ses frères et sœurs: feu Richard (Denise Hardy), feu Marcel (Ghislaine Robin), Rosanne (feu Lévy Noël), feu Denis (Berthe Guimond), feu Gustave (Monique Boulet), Carmen (Jean-Paul Boulet), feu Herman (Nicole Simard), feu Constance (Bertrand Guimont), Romain (Maria Boulet), feu Bertrand et feu Élisabeth; ses beaux- frères et belles-sœurs: feu Murielle (feu Luc Garant), Jean-Yves (Diane Gladu), Yolande (feu Robert Paquin), feu Monique, Jean-Guy (Claudette Brochu), feu Monique, feu Claude, Claudette, feu Joseph, Marcel (Micheline Simard), Réjean (Francine Lavoie), Christian, Alain (Réjeanne Marois) et Gervais (Denise Dubé); neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es), particulièrement Lise Blais et Raymonde Boutin. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la