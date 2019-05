PÉPIN, Léo Constant



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 30 avril 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé monsieur Léo Constant Pépin, époux de feu madame Thérèse Montour, fils de feu madame Louise Jacob et de feu monsieur Albert Pépin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de La Tuque. Il laisse dans le deuil ses enfants : Robert et Suzanne; ses petits-enfants : Stéphane Morneau, Geneviève Pelletier-Pépin, Sarah Pépin; son arrière-petite-fille Maxin Morneau; sa sœur Albertine (feu Paul Ménard), feu Justin (feu Jeannine Leclerc) et Edna (feu Bob Carlson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montour ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir Duberger pour les très bons soins.