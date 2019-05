LAPLANTE, Raymond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le 9 mai 2019, est décédé à l'âge de 72 ans et 3 mois M. Raymond Laplante, conjoint de Mme Reine Laurin, fils de Mme Rose-Hélène Charest et de feu M. Arthur Laplante. Il était le frère de feu Pierre. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 13 h à 16 h.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Laplante seront déposées ultérieurement au columbarium de Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil sa mère, Rose-Hélène Charest (feu Arthur Laplante); sa conjointe et la mère de ses enfants, Reine Laurin; ses fils: Stéphane, Martin, Éric; ses petits-enfants: Marylou (Simon Joly), Kayla, Mélissa, Wylliam, Tysha, Maryka; ses arrière-petits-enfants: Mathys, Mégane, Meckenzie, Blake. Il était l'époux de feu Francine Léger. Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Laplante, Charest et Laurin ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la