FOURNIER LACOMBE

Marie-Paule



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 mai 2019, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée Madame Marie-Paule Fournier épouse de feu Monsieur Paul-Émile Lacombe, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Rebecca Richard et de feu monsieur Camille Fournier. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gaston, Francine (Mario Giasson) et Marie- Thérèse; ses petits-enfants: Sheena Lacombe, Steve (Véronique Bernier et son fils Gabriel Bernier) et Éric Giasson; son arrière-petite-fille Sara June Plante. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jacqueline (feu Paul Bouvier) et feu Yolande (feu Arthur Beaudry); de la famille Lacombe: feu Marie-Jeanne (feu Sylva Frégeau), feu Lionel (feu Rita Guimont), feu Antonio (feu Alice Ouellet), feu Valère (feu Antonine Guimont), feu Lucien (feu Lisette Bédard), Laurette, feu Jacqueline, Yvette (feu Lionel Ouellet), feu Fernand et René (feu Céline Grondin - Pauline Fortin). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny (département de Gériatrie) pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Résidence Marcelle-Mallet, 91 Rue du Manoir E, Cap-Saint-Ignace, QC G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial.