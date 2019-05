BRETON, Ghislaine



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 3 février dernier, accompagnée de sa fille Sylvie et de sa sœur Gaëtane, est décédée paisiblement madame Ghislaine Breton, épouse de feu monsieur John Mc Dermott. Elle était la fille de feu monsieur J. Antonio Breton et de feu madame Marie-Anne Giguère. Elle laisse dans le deuil sa fille: Sylvie (Tim Doran); ses petits-enfants: Mellissa (Stéphanie), James, Vannessa (Dan), John (Rose) et Cassandra (Garrick); ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Emma, Owen et Gideon. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Roch (Thérèse Clermont), Marc (Marie-Blanche Bédard), Madeleine (feu Irenée Giguère), feu Marie-Paule (feu Réjean Maranda), feu Hélène ainsi que Gaëtane (Ronald Lepage), sa belle-sœur Diane Léveillé, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances ultérieurement auà compter de 13h.La famille désire remercier chaleureusement le personnel soignant du 2e étage au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec,1040, avenue Belvédère, Québec, (Québec), G1S 3G3, Canada.