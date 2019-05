BERNIER MERCIER

Jeanne-D'Arc



C'est avec une immense tristesse que la famille de madame Jeanne-D'Arc Bernier Mercier vous annonce son décès survenu le 5 janvier 2019. Elle s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Montmagny à l'âge de 95 ans. Épouse de feu monsieur Lauréat Mercier, elle demeurait à Montmagny, autrefois à St-Marcel de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Joe Serianni), Jean (Chantale Perrier), Germain (Céline Boucher), Chantal (Marc Vachon); ses petits- enfants adorés: Marie-Ève, David, Laura, Paul, Olivier, Aubert, Charles-Antoine et Aurélie, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants chéris: Samuel, Livia, Maëlle, Solène et Chloë. Issue d'une famille nombreuse, elle était la fille de feu Virginie Dancause et de feu Léon Bernier, dont plusieurs sont aujourd'hui décédés. Elle quitte cependant son frère et ses sœurs: Gabriel (feu Lucienne Morin - Dolorès Landry), Gisèle (feu Léopold Couillard) et Aline (feu Jack Fraser). Sont aussi affectés par son départ, ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Marguerite Bélanger (feu Jacques Bernier), Mariette Mercier, Micheline Mercier (Roger Mayrand), Léo Mercier (feu Diane Hébert) et Denis Mercier, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au chaleureux et professionnel personnel des Habitations Mgr. Deschênes de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les membres de sa famille vous accueilleront en l'église de Saint-Marcel de L'Islet le samedi 18 mai à compter de 12h30.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. Une réception suivra à l'école de Saint-Marcel, où parents et amis seront aussi invités à s'y réunir. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire