FALARDEAU, Aline Tremblay



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Aline Tremblay, fille de feu dame Virginie Maltais et de feu monsieur Rosario Tremblay. Elle était l'épouse de feu monsieur Fidèle Falardeau. Elle demeurait à Stoneham.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Madeleine (Gilles Tremblay), Lucien (Carole Tremblay), Denis (Diane Garneau), Jacques (Claudette Cloutier), feu Marielle, Lise (Emel Carpentier), François (Louise Laliberté), Martine (Josée Blouin), Julie (Luc Lafond), Sylvie (Damien Talbot) et Sonia (feu Yves Tremblay); son petit-fils Daniel Lafond ainsi que tous ses autres petits-enfants et arrières petits-enfants; son frère Roland (feu Aline Brindamour) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise - soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.