GIRARD, Édith



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Édith Girard, fille de feu madame Améda Guérin et de feu monsieur Antoine Girard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène et Danielle (Thomas Lavallee); ses petits-enfants: Alexandre, Michel, Olivier, Sabrina, Ariane et Andrew; son frère Joachim (feu Charlotte Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Gabriel-de-Valcartier ultérieurement. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Laval ainsi que Dre Catherine Déry, pour leurs soins empreints d'empathie et de chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca et Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, Tél.: 418 656-4999, Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.