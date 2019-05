JONCAS LORD, Jeannette



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 11 mai 2019, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Jeannette Joncas épouse de feu monsieur Alphonse Lord. Elle demeurait à Sainte-Louise-des-Aulnaies, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Réjeanne (Michel Pelletier), Irenée (Marjolaine Joncas), Lucie (Marcel Bérubé), Ginette (Sylvie Caron), Nicole, Diane (Yvon Bérubé) et Marilène (François Lafleur); ses petits-enfants, ses arrière- petits-enfants et leur conjoint(e). Elle était la sœur de: feu Adrien (Rose-Amande St-Pierre), feu Jean (feu Jacqueline Gagnon), feu Eugène (feu Ghislaine Castonguay), feu Julien, Eustache (feu Jeanine Lizotte), Hélène (feu Armand Pellerin) et Cléophas (Hélène Isabelle); Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Lord, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, en particulier Dre Josée Rousseau, ainsi que le personnel de la Résidence La Croisée des Chemins de Saint-Pacôme pour leurs attentions et les excellents soins prodigués. La famille suggère de faire des dons auprès de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou à la Fondation (soins palliatifs) André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière, (Québec), G0R 1Z0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire