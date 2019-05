Brendan Shanahan n’a pas peur du plafond salarial

Compter sur plusieurs bons jeunes joueurs dans une ligue ayant un plafond salarial peut causer des maux de tête à certains dirigeants, mais ce n’est pas le cas du président des Maple Leafs de Toronto, Brendan Shanahan.

«Tant que nous serons, espérons-le, des prétendants à la coupe Stanley, nous aurons des problèmes avec le plafond salarial», a-t-il candidement affirmé plus tôt cette semaine à la station radiophonique Sportsnet 590 The Fan.

«Si tu n’as pas d’ennuis avec ta masse salariale, tu es probablement en reconstruction», a-t-il ajouté.

Heureusement que Shanahan, qui a signé une prolongation de contrat de six ans mardi, aborde la situation avec calme, car les Leafs risquent d’avoir des difficultés à conserver leur noyau de joueurs, surtout en attaque.

Au tour de Marner

Le contrat de Mitchell Marner est le prochain dossier important auquel Shanahan et le directeur général Kyle Dubas devront s’attaquer. Le prolifique attaquant deviendra joueur autonome avec compensation le 1er juillet. Et il serait en droit de demander à devenir le hockeyeur le mieux payé de l’équipe, lui qui a terminé la dernière campagne au sommet des pointeurs de sa formation avec 94 points, dont 26 buts.

L’état-major des Leafs et l’agent de Marner, Darren Ferris, se sont d’ailleurs rencontrés cette semaine.

Shanahan a toutefois été avare de commentaires sur la teneur des discussions.

«Nous avons évidemment beaucoup d’admiration pour Mitch, pour ses performances et pour la façon dont son jeu s’est développé au fil des ans, a dit Shanahan. En plus de ses habiletés et sa créativité offensive, il s’est amélioré à tous les niveaux, en jouant notamment en désavantage numérique.»

«Ce fut une rencontre positive, a-t-il poursuivi. Au-delà de cela, vous n’entendrez rien de ma part, de Kyle ou du camp de Mitch. Il n’y a pas de raison de négocier par le biais des médias.»

Une aubaine

Marner a été une véritable aubaine pour les Leafs en 2018-2019, campagne au cours de laquelle le joueur de 22 ans a compté pour moins de 900 000 $ sur la masse salariale.

En comparaison, John Tavares, qui a signé un contrat de sept ans et de 77 millions $ en juillet dernier, a quant à lui eu un impact de 11 millions $.

L’autre jeune prodige des Leafs, Auston Matthews, a pour sa part signé une prolongation de contrat de cinq ans, d’une valeur de 58,17 millions $, qui entrera en vigueur la saison prochaine.

Marner peut s’attendre à rejoindre ses deux coéquipiers dans le club des multimillionnaires bientôt.