SAVARD, Pierrette Naud



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 2 décembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Pierrette Savard, épouse de feu monsieur André Savard. Elle était la fille de feu dame Cécile Biron et de feu monsieur Émilien Naud. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle a été incinérée.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Raynald Bourassa), Jean (France Blouin), Lucie (Bernard Wagner), feu Marie, René (Lyse Marcoux) et Michèle; ses petits-enfants: Mathieu Savard-Lemay (Sarah Villeneuve); Mélanie (Thierry Diderich), Benjamin (Delphine Monfort) et Mathilde Wagner; Marie-Chantal Savard (Jonathan Parkinson) et Marc-André Cloutier; son frère feu André (Carmen Labarre) et ses sœurs Émilienne (feu Fernand Malouin) et Noëlla (Louis Payeur); ainsi que de nombreux neveux et nièces, arrière-petits-enfants, petits-cousins et petites-cousines. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Bon Chez Soi, le personnel du département de médecine familiale de l'hôpital du St-Sacrement et le personnel du Centre d'hébergement du Fargy pour la qualité des soins offerts et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7, tél. : 1 877 990-7171. Afin de satisfaire les volontés de dame Pierrette Savard, nous invitons parents et ami(e)s à remplacer l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation du cancer du sein du Québec.