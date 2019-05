GOSSELIN, Noël



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 4 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Noël Gosselin, époux de madame Paulette Couture, fils de feu Edmond Gosselin et de feu Laura Sévigny. Il demeurait à Lévis, autrefois de Breakeyville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Josée (René Goudreau), Hélène (François Bourque), Line (Steeve Ouellet) et Karine (Jean-François Chenel); ses petits-enfants : Vincent, Justin, Raphaël, Léonie, Flavie, Kym, Gabrielle, Dominic, feu Mathias, Lauralie et Ryan; ses frères et soeurs : feu Georges-Edmond (Victorine Bégin), feu Paul-Henri (Simone Boutin), Jacques (feu Thérèse Lachance), feu Angéline (feu Marc Arguin), feu Monique (feu Bertrand Arguin), feu Jean-Guy (feu Claudette Couture), Catherine (feu Gaston Martin), Irma (Daniel Sévigny), feu Charles (Jeannine Dussault) et Dollard (Monique Dussault); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture : Margot (feu Isaac Reimnitz), Clermont, Ginette (Jean-Paul Paradis), Alain (Carole Drouin) et Denis (Carole St-Onge); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph,https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.le vendredi 17 mai de 18h à 21h età compter de 12h.