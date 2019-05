De grands projets pour la région de Québec

Forte d’une importante croissance au cours des cinq dernières années, autant au niveau des joueurs inscrits que des entraîneurs ou officiels formés, Baseball Québec – Région de Québec désire poursuivre sur cette vague en implantant plusieurs « projets porteurs », dont l’implantation d’un tournoi international au Stade Canac d’ici trois ans.

La fédération régionale de baseball a noté une croissance de 25 % de ses inscriptions au cours des cinq dernières années. Il en va de même pour le nombre d’entraîneurs formés (hausse de 25 %), d’arbitres (20 %) et de marqueurs (40 %). Le baseball féminin a aussi vu augmenter son nombre de joueuses de 27 % depuis cinq ans.

Afin de continuer de surfer sur cette vague, le président de Baseball Québec – Région de Québec, Francis Morin et son organisation planchent déjà sur un projet de tournoi international qui pourrait se tenir au Stade Canac dans un horizon trois ans.

Des démarches auprès de la ville de Québec ont été entamées afin de mettre en place ce genre d’événement et l’organisation rêve déjà d’un tournoi disputé sur plusieurs terrains, dont le Stade Canac.

« C’est dans notre objectif. On veut continuer d’améliorer les infrastructures afin de tenir ce genre d’événements. On commencerait évidemment avec le Canada et les États-Unis, on va y aller une étape à la fois, mais on aimerait attirer des équipes d’un peu partout », estime M. Morin qui ajoute que les catégories pee-wee ou bantam sont actuellement privilégiées.

Un sport plus accessible

Pour M. Morin la hausse de popularité du baseball au cours des cinq dernières années dans la région de Québec a notamment été générée par une plus grande accessibilité au sport. Cette année, un millier de jeunes de sept ans et moins seront invités au Stade Canac le 1er juin pour une journée d’initiation.

La fédération organisera aussi, au cours des trois prochains étés, les Championnats provinciaux AA. Québec sera aussi l’hôte du Championnat provincial Midget AAA du 9 au 11 août.

Tout ça, sans compter que chacune des équipes de baseball mineur de la région aura la chance de jouer un match au Stade Canac durant la saison estivale.