CÔTÉ, Serge



À son domicile, le 6 mai 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Serge Côté. Né à Montmorency, le 6 mai 1962, il était le fils de dame Huguette Huot et de feu monsieur Raynald Côté. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, les funérailles seront célébrées dans l'intimité. Outre sa mère Huguette, monsieur Côté laisse dans le deuil ses enfants: Jean- Sébastien (Isabelle Bouchard) et Kim (Brian Miller); ses frères: Stéphane et Sébastien; ses nièces: Cynthia Brind'Amour, Frédérique Côté (Keven Beaumont) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de travail du Canac. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, Site : www.cpsquebec.ca, Tél. : 418-683-0933. Les funérailles sont sous la direction de