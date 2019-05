MORASSE, Diane Goudreault



À l'Hôpital Général de Québec, le 29 avril 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Diane Goudreault, épouse de feu monsieur Christian Morasse, fille de feu madame Jeannine Fournier et de feu monsieur Léo Goudreault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Nadine (Stevens Swinford); sa sœur Céline (Gustave Gariépy), son frère Neil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morasse: Odette (Guy Beauchemin), feu Bernard (Sylvie Belleau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 8h30 à 10h30L'inhumation se fera par la suite au Parc Commémoratif La Souvenance. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, poste J-9000, Québec, Qc Téléphone : 418 663-5155 Site web : fondation@fondationcervo.com Des formulaires seront disponibles sur place.