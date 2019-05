AUDY, Georgette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 avril 2019 est décédée Mme Georgette Audy-Boivin, épouse de feu Jean-Paul Boivin, fille de feu Adolphe Audy et de feu Cécile Jackson. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil, son fils Denis Boivin (Colette Adam), sa fille Josée Boivin (Jean-Pierre Tremblay), ses petits-enfants: Jonathan Tremblay (Christine Lantier), Alexandre Boivin (Jessica Arseneault-Bréard); Fred, Amélie et Caroline; ses arrière-petits-enfants: Mélia, Léo, Félix, Alice, Mathis, Éli; ses frères et sœurs: Pierrette, Thérèse, Raymonde, Michel, feu Roland, Jean-Paul, Gérard, Claudette, Jacques, Monique; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des amies. La famille recevra les condoléancesà partir de 13 hen présence des cendres de Georgette. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Charles-Borromée de Québec tél.: 418-623-1847.