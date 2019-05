LECLERC, Guy



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 10 mai 2019 à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Guy Leclerc, époux de dame Fleurette Lachance. Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le samedi, 18 mai 2019 de 9h à 10h45 auLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière Le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Fleurette, ses enfants, ses gendres et ses belles-filles: Marie-Claude (Bertrand Pelletier), Dominique (Rachelle Giguère), Yvan (Nicole Fortin), Pierre (Doris Poulin), Maryse (Yvon Pelletier), Céline (Alain Giguère); ses petits-enfants: Jean-Philippe, Andréanne, Gabrielle, Jonathan, Cassandra, Francis, Mari-Pier, Cynthia, Marianne, Catherine, Alexandre, Sophie-Anne, et Anabelle; ses 10 arrière-petits-enfants: Coralie, Maxence, Roseline, Etienne, Alexis, Laurence, Mathis, Logan, Alivia et Aiden; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Michel (feu Ghislaine Dupont, son amie Louisette), Denise (Yvon Potvin),Yvon (Claire Racine), Nicole (feu Denis Dupont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: Albert (Suzanne Racine), Jules-Aimé (Pauline Racine), feu Loretta (Jean-Marc Caron), Normande (Albert Michel), feu Rosaire (Monique Racine), Guimond (Diane Lachance), Gaétan (Céline Poulin) et il était le beau-frère de feu Oscar (feu Rita Paradis), feu Georgette (feu Jean-Paul Sylvain), feu Fernand et feu Anita (feu Joseph Michel). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que la docteure Christine Lemay pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués, leur dévouement et leur attention réconfortante dans ces moments difficiles. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/