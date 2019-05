GAMACHE, Emery



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 2 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Emery Gamache, époux de madame Gertrude Fournier, fils de feu Amédé Gamache et de feu Régina Gauvin. Il demeurait à Saint-Romuald, autrefois à Berthier-sur-Mer. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Yvon Labrecque), Alain (Marie-France Bellec), Daniel (Solange Carbonneau) et Sylvain (Louise Grégoire); ses petits-enfants : Philippe et Vanessa Labrecque, Gabriel et Myriam Gamache, Vincent et Pascal Gamache, Marie-Hélène et Louis-Philippe Gamache ainsi que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Zakari et Zoey, Olivia, Elliot et Victor, Nathan, Elliot et Liam, Zoé. Il était le frère de feu Hilaire (feu Françoise Patry), feu Hermyle (Thérèse Huot) et de feu Louisette (feu Albini Brie). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Bourgouin et au personnel du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins et le réconfort.à compter de 12h30.