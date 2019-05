GIRARD, Yvette



Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint- Romuald (Lévis), le 25 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédée madame Yvette Girard Godbout, épouse de feu Paul-Émile Godbout. Elle était la fille de feu Yvonne Turgeon et feu Elzéar Girard. Native de Québec, elle vécut son enfance à Saint-Charles-de-Bellechasse, à Saint-Gervais-de-Bellechasse à partir de son mariage en juin 1950 et a terminé sa vie à Lévis. La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 18 mai 2019 à compter de 9h30 jusqu'à 11h,Suivra l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Les funérailles ont été confiées àElle laisse dans le deuil ses fils: Daniel (Solange Boivin) et Claude (Francine Hince); ses petits-enfants: Mathieu et Émilie (Jeff Gélinas); ainsi que ses arrière- petites-filles: Zoé et Sara nées quelques jours après son décès. Elle laisse également dans le deuil ses frères: feu Robert (Jeanne-D'Arc Mercier) et feu Gaston (feu Gabrielle Picard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout: feu Jean-Baptiste (feu Yvonne Toussaint), feu Armand Godbout, feu Jean-Charles (Thérèse Goulet), feu Gérard (feu Thérèse Roy), feu Thérèse Couture, feu Lauréat (feu Rollande Pouliot), feu Émilienne (feu Joseph Toussaint), feu Georges (feu Georgette Dagenais), feu Lauréanne (feu Jean Godbout), feu Robert (feu Thérèse Laflamme), feu Joseph (Céline Langlois), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie très sincèrement le personnel des établissements suivants pour les bons soins prodigués: CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, la Résidence Mgr-Bourget de Lauzon et la Résidence Jazz de Lévis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à l'organisme de votre choix.