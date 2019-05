DUCLOS, Monique



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 15 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Duclos, épouse de monsieur Émilien Roy, fille de feu Lorenzo Duclos et feu Juliette Morency. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 18 mai 2019 de 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Émilien Roy; ses frères et sa sœur: feu André Duclos (Thérèse Lefebvre), Michel Duclos (Claudette Tessier), Bernadette Duclos (Grégoire Morin), et Lucien Duclos (Aline Turcotte); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Roy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec QC, G1M 3H6 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.