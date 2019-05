Le Parti vert veut que les jeunes aient envie d’avoir des enfants

Le chef adjoint du Parti vert du Canada a fait écho à l’affirmation du maire démissionnaire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, en expliquant que certaines des jeunes militantes de son parti ne sont pas certaines de vouloir procréer pour des raisons environnementales.

«La plus belle chose qu’on peut faire en tant qu’être humain, c’est de mettre un être un monde, le nourrir et le faire grandir», a dit Daniel Green en entrevue à l’émission Dutrizac de 6 à 9 sur les ondes de QUB radio. «On ne veut pas entretenir l’angoisse, on veut donner de l’espoir. Nous, au parti, on dit: “ce n’est pas une mission impossible, c’est une mission possible de faire ce qu’on doit faire pour régler le dérèglement climatique”.»

M. Green a souligné que son parti est celui qui «parle vert depuis le plus longtemps» et constate que les autres formations politiques n’ont que récemment commencé à rehausser leurs programmes environnementaux.

Le parti pour Ferrandez?

M. Green a qualifié la démission de Luc Ferrandez de «geste courageux», la comparant au départ de l’environnementaliste français, Nicolas Hulot, de son poste de ministre de la Transition écologique.

Le chef adjoint n’entend toutefois pas tendre la main à l’ancien maire du Plateau-Mont-Royal.

«Si quelqu’un veut se joindre au Parti vert, mon téléphone est là. J’ai lu ce qu’il a dit, j’ai lu les entrevues. Il a dit qu’il ne se présentait pas au provincial ou au fédéral. On va respecter l’homme», a ajouté Daniel Green.

Projet de loi 21

L’animateur Benoit Dutrizac a aussi interrogé M. Green quant à la position du Parti vert sur le projet de loi sur la laïcité de l’État.

«On n’est pas d’accord avec le projet de loi 21. Même si le projet dit que la société québécoise doit être laïque, ils poussent un peu trop loin le bouton [...] Mais ça, c’est un débat interne qui se fait au Québec», a tranché le chef adjoint, qui se dit «plus Bouchard-Taylor que projet de loi 21».