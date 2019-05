P!nk a fait appel à un studio montréalais

Après un rendez-vous manqué l’an dernier, P!nk débarque finalement en ville vendredi soir avec sa tournée mondiale Beautiful Trauma. Et c’est grâce à l’expertise du studio montréalais Silent Partners que la chanteuse espère en mettre plein la vue à ses fans.

Toutes les images projetées sur les écrans du Centre Bell, vendredi soir et samedi, ont été créées à Montréal, par les studios Silent Partners. En tout, l’équipe a créé cinq environnements visuels bien distincts pour la tournée Beautiful Trauma.

« On passe d’un extrême à l’autre, d’un monde très gris et très sinistre à un autre tout en couleur. C’est ce passage à travers ces univers qui est le concept de base pour la tournée. Il y a un lien narratif entre chacun des actes, un peu comme dans une comédie musicale », explique Gabriel Coutu-Dumont, directeur de création chez Silent Partners.

« Une énergie incroyable »

À quoi s’attendre, donc, de ces deux concerts donnés dans la métropole ? Comme le titre l’indique, la tournée accompagne l’album Beautiful Trauma, paru il y a près de deux ans. La chanteuse a toutefois récemment revu le programme de la soirée pour ajouter deux titres de Hurts 2B Human, un nouvel opus lancé le mois dernier.

Pour ce qui est de l’aspect visuel du spectacle, Gabriel Coutu-Dumont ne peut pas en révéler beaucoup, étant tenu par le secret professionnel. Il promet toutefois une production de haut calibre, à la hauteur des standards auxquels P!nk nous a habitués au fil des ans.

« Elle a une énergie incroyable, très physique. Et elle a aussi beaucoup d’humour dans son approche, ce qui est vraiment très chouette pour notre travail, remarque-t-il.

Dans un spectacle comme celui-ci, la vidéo est placée au même rang que les autres départements, comme les costumes, les décors ou encore les éclairages. On crée un tout, une musique visuelle qui vient magnifier la performance et offrir une expérience complète », ajoute-t-il.

Ce travail a été fait tant à Los Angeles qu’à Montréal, se terminant à Phoenix, en Arizona, en vue de la première représentation donnée le 1er mars 2018. La tournée Beautiful Trauma devait initialement s’arrêter à Montréal l’an dernier, mais ce concert a dû être reporté en raison d’une grippe importunant à l’époque la chanteuse.

Collaborateurs de longue date

Il ne s’agit pas de la première collaboration entre la célèbre chanteuse américaine et la compagnie montréalaise. Au cours des 10 dernières années, Silent Partners a signé les conceptions vidéo de la tournée The Truth About Love, ainsi que différents concerts donnés par P!nk autant à travers les États-Unis que celui donné au Festival d’été de Québec en 2017.

Le studio compte également parmi ses clients les Justin Timberlake, Taylor Swift, Katy Perry, Britney Spears et autres Rihanna de ce monde.

►La tournée Beautiful Trauma de P!nk s’arrête au Centre Bell vendredi soir et samedi.