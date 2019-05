Projet de loi 21: Monseigneur Christian Lépine craint un recul des libertés individuelles

MONTRÉAL | Alors que les dernières consultations publiques sur le projet de loi 21 sur la laïcité se poursuivent, jeudi, l'Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, craint «un recul des libertés individuelles».

Dans un communiqué publié jeudi matin, Mgr Lépine a déclaré que s'il est compréhensible que l'État puisse affirmer sa neutralité au regard de ses prérogatives, «celle-ci est faite pour signifier une ouverture et une bienveillance devant le fait religieux et la diversité de croyances».

L’Archevêque de Montréal voit dans l’interdiction du port des signes religieux «une entrave à la liberté de conscience et de religion», et même «une atteinte à la dignité humaine de personnes tenues de se cacher ou de taire leur identité».

«Un État qui se dit neutre de manière si subjective ne peut réellement se réclamer du respect de la dignité de ses citoyens, car la société n'est pas homogène», a-t-il indiqué.

Mgr Lépine se demande également quel est le bien-fondé d'étendre l’interdiction du port de signes religieux aux enseignants sinon de les priver d'un droit fondamental: «Le port de signes ou de vêtements comme manifestation d'appartenance à une communauté religieuse est un droit fondamental dans l'exercice de «la liberté de pensée, de conscience et de religion», comme le stipule l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les États signataires en 1948. Nous attendons du gouvernement québécois qu'il respecte cet engagement et garantisse ce droit fondamental et inaltérable».

Il propose plutôt d’envisager une conception de la laïcité à travers laquelle l'État préserverait, protègerait et promouvrait ces libertés dans l'espace public.

«Permettre leurs expressions serait autant de chances d'établir un dialogue dans le respect mutuel et de découvrir les valeurs et les croyances de toutes les communautés qui constituent et enrichissent notre société pluraliste et égalitaire», a souligné le chef de l’Église catholique du diocèse de Montréal.