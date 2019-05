UPAC: le Parti libéral veut que Robert Lafrenière vienne s’expliquer

QUÉBEC | Le Parti libéral demande à l’ex-commissaire de l’Unité permanente anticorruption Robert Lafrenière de rendre des comptes sur sa démission-surprise du 1er octobre dernier, afin que la lumière soit faite sur le fonctionnement interne du corps policier.

«Oui, tout à fait», a répondu la députée libérale Christine St-Pierre, lorsque questionnée à savoir si M. Lafrenière devait «rendre des comptes» publiquement aux Québécois.

Photo Simon Clark

Notre Bureau d’enquête révélait jeudi que l’ex-numéro 2 de l’UPAC, André Boulanger, a fait un témoignage-choc sous serment sur la façon dont ont été menées plusieurs enquêtes de l’UPAC entre 2012 et 2018. Selon ces confessions, qui sont entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales, l’UPAC aurait notamment inventé des éléments de preuve dans certaines enquêtes.

«C’est très troublant, très choquant. [...] Il va falloir que toute la lumière soit faite sur cette question, parce qu’on parle de fabrication de preuves, donc ça veut dire des réputations qui sont entachées, des vies qui sont brisées», a indiqué Mme St-Pierre, lors d’une mêlée de presse, jeudi.

Selon elle, pour que la lumière soit faite, M. Lafrenière doit s’expliquer aux Québécois sur le fonctionnement de l’UPAC au cours des dernières années.

«Madame la ministre [de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault] avait dit lors de l’étude des crédits : "Moi je regarde en avant, je ne veux pas regarder en arrière". Un instant! Une minute! Ce n’est pas comme ça qu’il faut que ça marche!», juge Mme St-Pierre.

«C’est au gouvernement à trouver le forum [pour que M. Lafrenière vienne s’expliquer]. Ça peut-être une commission parlementaire, ça peut être une commission spéciale», a-t-elle ajouté.

Sans mot

Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois peinait à trouver les mots pour décrire les révélations de notre bureau d’enquête.

«Il y a des matins, en politique, où on cherche des qualificatifs pour décrire une situation. Ce matin, c’est un de ces moments-là pour moi», a dit M. Nadeau-Dubois, lors d’une mêlée de presse.

«Pour bien des Québécois, l’UPAC est devenue un champ de ruines. La question qu’on se pose ce matin c’est par où on commencer pour reconstruire la crédibilité de l’UPAC?», a-t-il ajouté.

Il demande au gouvernement d’«annoncer clairement ses intentions» quant au rétablissement de la réputation du corps policier.

«À QS on a une proposition qui est celle de nommer un co-commissaire civil à la tête de l’UPAC. Et plus que jamais, cette proposition nous apparaît pertinente, parce que les guerres de cliques, qui rongent l’UPAC de l’intérieur depuis des années, il faut les casser», a-t-il dit.

À l’instar du Parti libéral, M. Nadeau-Dubois a également indiqué qu’il serait «intéressant d’entendre» M. Lafrenière sur ses années à la tête de l’UPAC.