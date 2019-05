Vivement des changements!

Stéphane Auger a arbitré dans la LNH pendant 13 ans. Il peut très bien se placer dans la peau de Marc Joannette et Dan O’Rourke, les deux arbitres en chef lors du troisième match de la finale de l’Ouest entre les Sharks de San Jose et les Blues de St. Louis.

Auger défendra toujours ses anciens collègues, mais il est aussi réaliste. Il y avait bel et bien une passe avec la main de la part de Timo Meier sur le but gagnant d’Erik Karlsson en prolongation.

Aujourd’hui analyste pour TVA Sports, son visage apparaît dans le coin de vos écrans après une décision controversée. Il a offert sa vision d’ancien arbitre de la LNH pour décortiquer ce jeu.

« Meier est à genoux sur la glace et il est entouré par un gars de 6 pi 1 po (Brayden Schenn) et un autre de 6 pi 4 po (Jay Bouwmeester), a-t-il rappelé. Pour les arbitres, ça prend une reprise pour bien voir la passe avec la main.

« J’ai regardé où les arbitres étaient placés sur la patinoire et ils se retrouvaient au bon endroit. Mais ils n’ont pas vu le jeu. L’arbitre dans le coin regardait à travers Schenn et celui à la ligne bleue avait Bouwmeester dans son champ de vision. Il n’y a pas de superman parmi les arbitres et ils ne peuvent pas tout voir. Mais nous sommes en 2019. Nous avons accès à la technologie. La LNH devrait agir comme une ligue responsable et donner un coup de main à ses arbitres.

« Assis dans mon salon, j’ai fini par voir la passe avec la main de Meier, mais uniquement à la reprise. À l’écran géant, les partisans ont aussi remarqué que Meier frappe le disque avec sa main. À Toronto, le responsable des reprises constate lui aussi la même chose. Mais il n’y a personne pour aider les arbitres. »

Captures d’écran TVA Sports

Modifications à prévoir

Pour Auger, il est grand temps de changer les règlements pour offrir la bonne technologie aux arbitres.

« Des jeux comme un dégagement dans les gradins, une rondelle qui frappe le filet protecteur derrière le but, une passe avec la main, ce sont des jeux qui sont noirs ou blancs. Il n’y a pas d’interprétation possible. On pourrait changer les décisions rapidement. »

« En n’ayant pas accès à la reprise vidéo, tu lances quatre de tes meilleurs arbitres sous l’autobus, a-t-il continué. Ils n’ont pas le luxe de voir les reprises avec 12 angles. Tout le monde a accès aux bons outils sauf les quatre personnes les plus importantes sur la patinoire. »

Captures d’écran TVA Sports

De son expérience dans la Ligue

nationale, Auger peut très bien décrire ce qui se déroulait pendant le conciliabule des quatre arbitres (Joannette, O’Rourke, Jonny Murray et Matt MacPherson).

« Quand les gars se parlent, ils n’ont pas le droit de regarder au tableau indicateur, a-t-il précisé. Ils se disent ce qu’ils ont vu. S’il n’y a aucun des quatre gars qui a la certitude que Meier a fait sa passe avec son gant, ils ne peuvent pas changer leur décision. C’est un but. Si le jeu se fait bang-bang, c’est possible que l’arbitre n’ait pas le temps de siffler. Mais tu peux dire que tu as vu la faute en question et tu changes l’appel. Je parle de mes expériences. Les quatre arbitres n’ont pas eu le temps de voir la passe avec la main, mais tu sais qu’il s’est passé quelque chose en constatant la réaction des joueurs de l’équipe adverse. Mais si tu n’as pas été témoin du jeu, tu ne peux pas inventer une décision comme les arbitres ont fait au premier tour (punition majeure à Cody Eakin contre Joe Pavelski). »

Oui aux reprises

Les Sharks de San Jose restent un mauvais souvenir pour le gardien Marc-André Fleury.

« Lors du 7e match à San Jose, les quatre arbitres n’avaient aucune idée comment Pavelski s’était blessé, mais ils ont puni Eakin pour cinq minutes puisqu’ils ont vu du sang, s’est remémoré Fleury en entrevue au Journal. S’ils avaient eu accès à la reprise, ils auraient eu la chance de prendre la bonne décision. Les arbitres sont humains, ils peuvent faire des erreurs. Ça se déroule tellement rapidement. J’aimerais qu’on change les règlements pour réviser des jeux importants sans toutefois alourdir le déroulement des matchs. Il y aurait moyen de faire ça rapidement pour s’assurer d’y aller des bonnes décisions. »

SÉRIES 2019: Les erreurs d’arbitrage

23 avril – 1er tour – 7e match

Golden Knights / Sharks

Cody Eakin reçoit une punition majeure de cinq minutes et une inconduite de match. Eakin n’a pourtant pas atteint Joe Pavelski au visage avec son bâton. Pavelski s’est blessé en chutant sur la glace après un contact accidentel avec Paul Stastny. Sur le coup, Eric Furlatt et Dan O’Halloran ne donnent pas une punition majeure, mais ils le font après une consultation avec les deux juges de lignes. Joe Thornton, Brent Burns et plusieurs joueurs des Sharks hurlent leur mécontentement en pointaient le sang sur la glace pour réclamer une punition de cinq minutes. Furlatt et O’Halloran tombent dans le piège en n’ayant pas accès à la reprise et expulsent Eakin du match. Avant la pénalité, les Golden Knights menaient 3 à 0 en début de troisième période. Les Sharks marqueront quatre buts pendant la punition à Eakin. Ils l’emporteront 5 à 4 en prolongation pour éliminer les Golden Knights. Furlatt et O’Halloran n’ont plus arbitré après ce match.

Photo AFP

2 mai – 2e tour – 4e match

Blue Jackets / Bruins

Seth Jones décoche un tir de la pointe qui dévie sur Jake DeBrusk, des Bruins, pour ensuite toucher le filet protecteur derrière Tuukka Rask. Il n’y a aucun sifflet sur le jeu. Les Blue Jackets récupèrent la rondelle et Artemi Panarin déjoue Rask. Les arbitres accordent le but même si le jeu devait être mort. Les règlements de la LNH interdisent aux arbitres de revoir la séquence puisqu’il n’y a pas eu d’obstruction contre le gardien ou de hors-jeu.

6 mai – 2e tour – 6e match

Blue Jackets / Bruins

Charlie McAvoy frappe l’ailier Josh Anderson à la tête alors que ce dernier entre dans le territoire des Bruins. Sonné, Anderson reste étendu sur la patinoire quelques secondes. McAvoy reçoit une simple punition de deux minutes pour un coup illégal à la tête. Les Blue Jackets ne marquent pas pendant cette supériorité numérique. Le lendemain, le défenseur des Bruins écope d’une suspension d’un match pour son geste. Les Blue Jackets auraient techniquement dû profiter d’un avantage numérique de cinq minutes et de l’expulsion de McAvoy. Encore une fois, c’était impossible pour les arbitres de revoir ce coup sur vidéo.

8 mai – 2e tour – 7e match

Avalanche / Sharks

Peter DeBoer et les Sharks gagnent une contestation pour un hors-jeu avant le but de Colin Wilson, de l’Avalanche. Gabriel Landeskog effectue un changement, mais il reste trop longtemps sur la glace. Landeskog a encore les deux patins en territoire des Sharks quand Nathan MacKinnon entre avec la rondelle pour ensuite la refiler à Wilson. Après révision, le but est refusé. Théoriquement, il y avait donc six joueurs de l’Avalanche sur la glace, mais il n’y a pas de punition. Très souvent, les arbitres restent permissifs avec les changements. Après le match, Landeskog admet sa faute, disant qu’il aurait eu intérêt à sauter plus rapidement sur le banc. L’Avalanche aurait créé l’égalité 2 à 2 sans la contestation de DeBoer. Les Sharks remportent ce septième match 3 à 2 pour atteindre la finale de l’Ouest.

15 mai – Finale de l’Ouest – 3e match

Blues / Sharks

Erik Karlsson marque le but vainqueur en prolongation en déjouant Jordan Binnington. Le gardien des Blues proteste immédiatement en fonçant vers les arbitres. Avant de voir la rondelle atterrir sur le bâton de Karlsson, Timo Meier frappe sur cette dernière avec son gant pour la pousser vers Gustav Nyquist, qui repère ensuite le défenseur des Sharks. C’était une passe avec la main en zone offensive. Aucun joueur des Blues n’a touché à la rondelle avant que Karlsson ne décoche son tir. Les quatre arbitres, Marc Joannette, Dan O’Rourke, Jonny Murray et Matt MacPherson ne remarquent pas la passe avec la main de Meier. Malgré une rencontre au sommet des quatre arbitres, ils ne changent pas leur décision. Encore une fois, ils n’ont pas accès à la reprise.