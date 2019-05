CARON, Lucille Dionne



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 4 mai 2019, est décédée à l'âge de 81 ans et 11 mois Mme Lucille Dionne, épouse de M. Lucien Caron; fille de feu Mme Anne-Marie Jean et de feu M. Magloire Dionne. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale dimanche 19 mai 2019 de 19 h à 21 h et le lundi 20 mai de 9 h à 11 h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Lucien Caron. Elle était la mère de: Marc (Lise Lavoie), France, Guy (Johanne Beaulieu), Lyne (Gaston Lévesque), feu Nancy. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants: Pierre-Marc Caron (Catherine Lévesque) Noah et Olivia, Julie Caron (David Huot), Lisa Landry (Gabriel Gagné-Boulet), Eve Landry (Jérémie Lemieux) Frédérique et Louis, Keven Lebel (Claudine Lebel) Éthan, Joey Caron-Beaulieu, Dérik Beaulieu- Caron (Allyson Lepage), Jennyfer Beaulieu-Caron, Guillaume Lévesque, Nicolas Lévesque. Elle était la sœur de: feu Dorothée (feu Robert Lavoie), feu Jean-Paul (Gisèle Lavoie), feu Françoise (René Lavoie), Raymond (Carmelle Lévesque), Denise (Léon St-Onge), feu Wilfrid (Noëlla Barbeau), Victor (Lisette Blier), Solange (Jean Richard), Alain (Danielle Nadeau). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Dionne et Caron ainsi que ses ami(e)s. Un merci particulier est adressé au personnel de l'hôpital de La Pocatière et de la résidence À la Petite-Villa de Saint-Pascal pour les bons soins prodigués. Ayant elle-même perdu sa petite Nancy et pour l'aider à continuer de protéger les siens, vos condoléances peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5. La direction des funérailles a été confiée à la