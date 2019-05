MOISAN, Adrien



Après une longue et belle vie, est décédé le 14 mai 2019 en toute sérénité à la Maison Michel Sarrazin, M. Adrien Moisan à l'âge de 94 ans et 11 mois. Il a demeuré à St-Rodrigue pendant 62 ans. Il est allé rejoindre son épouse Jacqueline Maheux et sa fille Lucie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil ses autres filles: Michelle (Alain Winter) et Claire (Pierre Bertrand et ses enfants, Samuel et Jeremy) ainsi que Pierre Laflamme (époux de feu Lucie). Il laissera un grand vide dans la vie de ses petits- enfants: Pascal (Christine Bernier- Vincent) et Alexandre Winter, Olivier Pouliot (François Morin) ainsi que Caroline et Sarah Laflamme (Travis Taylor) et son premier arrière-petit-fils à naître Noam. Il laisse également dans le deuil ses belles- sœurs: (Colette, Louise et Muriel) et ses beaux-frères: Jean-Paul Maheux et Yvan Landry ainsi que de nombreux nièces et neveux des familles Moisan et Maheux et ses amis. Il sera accueilli dans la Maison du Père, par ses parents, ses frères et sœurs et autres membres des deux familles tous décédés. Michelle et Claire désirent remercier le personnel soignant et les bénévoles de la Maison Michel- Sarrazin, ainsi que l'équipe de Myriam Bouchard du CLSC de Beauport pour leur compétence, leur douceur et leur gentillesse envers leur père durant les derniers jours de sa vie. Merci également à Linda et Steve ainsi qu'à leur personnel de la Résidence Sainte-Famille où il a passé les derniers mois de sa vie. La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca ou à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.